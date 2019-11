Zware aardbeving in het noordwesten van Iran: al zeker 6 mensen komen om het leven

De cijfers over de slachtoffers werden meegedeeld door de officiële Iraanse staatszender, op basis van overheidsbronnen. Tientallen huizen zijn volledig verwoest, over verdere schade is er voorlopig nog veel onduidelijkheid. De aardbeving trof de provincie Oost-Azerbeidzjan in het midden van de nacht. Veel mensen raakten gewond toen ze in paniek hun huis uit vluchten. Er zijn intussen ook al zo'n 60 naschokken geweest. De Iraanse overheid heeft reddingsteams en helikopters naar de getroffen regio gestuurd om alle gewonden naar ziekenhuizen te brengen.

Iran werd al meermaals geteisterd door rampzalige aardbevingen. In 2003 was er een grote beving met een kracht van 6.6, in de buurt van de historische stad Bam. Bij die aardbeving kwamen zeker 26.000 mensen om het leven.