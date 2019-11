Zware brand legt bedrijf in Pittem in de as

Het vuur ontstond rond half 11 gisteravond. Over de oorzaak is nog niets bekend, dat moeten experts later uitzoeken. “Het hele pand stond meteen in lichterlaaie”, zegt burgemeester Ivan Delaere van Pittem. “Het bedrijf maakt metalen vaten die grotendeels voor olieraffinaderijen worden gemaakt. Voor de buurt was er geen gevaar. Het wordt nog een lange nacht voor de brandweer, omdat de nabluswerken nog uren zullen duren.”

Toen de brand uitbrak, waren nog twee werknemers in het bedrijfsgebouw aanwezig. “Die hebben gelukkig het gebouw tijdig kunnen verlaten”, gaat burgemeester Delaere verder. “Ze waren wel in shock, maar zijn dus niet gewond. Op een moment als dit zijn we daar heel blij mee, dat er dus geen menselijk leed te betreuren valt.”