Zwarte Lola ("van de stripteasebar") is op haar 90e overleden

Annie Heuts werd in 1929 geboren in Maastricht. Ze volgde opleidingen dans en zang aan de academie, maar hield daarmee op tijdens de Tweede Wereldoorlog uit angst dat ze voor Duitse militairen zou moeten optreden. Na de bevrijding deed ze dat wel voor geallieerde soldaten en hoge officieren. Heuts beweerde graag dat ze ooit dineerde met Dwight Eisenhower, opperbevelhebber en later president van de Verenigde Staten.

Na de Tweede Wereldoorlog belandde ze in de showbusiness. In 1950 kwam Heuts naar Genk, ze trouwde met André, ingenieur bij Ford, en kreeg drie kinderen. Ze was de helft van het duo "De Olympiazusjes" en verving Jo Leemans, die vaak gezondheidsproblemen had, in het orkest van Francis Bay, de vaste big band van de NIR, later BRT. Maar toen de echte doorbraak uitbleef, hield ze het voor bekeken, en zei de variétéwereld vaarwel.