De eigenaar van het foie-grasbedrijf, Filip Callemeyn, is niet te spreken over de actie: "Wij proberen ons best te doen om de dieren zo rustig mogelijk te houden, en dan komt daar zo'n zootje ongeregeld tussen de kooien en de eenden lopen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de dieren in paniek raakten, waardoor ze over elkaar heen begonnen te kruipen, stress kregen, en gewond raakten. Dat zal ervoor zorgen dat er heel veel dieren sterven. In plaats van voor dierenwelzijn te zorgen, doen ze net het omgekeerde. Het is gewoon een stel hooligans die niet weten wat ze doen. Als ze op een zinnige manier overleg zouden plegen met de minister van Dierenwelzijn en andere instanties, dan zouden ze meer resultaat bereiken."