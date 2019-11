Antwerpse lokale politie stopt samenwerking met federale speciale eenheden

De beslissing om de samenwerking met de federale speciale eenheden stop te zetten, is eigenlijk een eenvoudige besparing omdat de lokale politie van Antwerpen de voorbije jaren betaalde voor twee speciale eenheden.

Enerzijds waren er de investeringen in de zogenoemde SRT's, de snelle responsteams van de Antwerpse politie, die bestaan uit leden van de arrestatie-eenheid. "Die investeringen waren nodig omdat er op een bepaald moment, vanwege de terreurdreiging bijvoorbeeld, een nood was aan speciale teams die permanent de straat op gestuurd konden worden", zegt Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen.

De leden van de SRT's kregen daarvoor een bijkomende opleiding. "Maar die heeft ertoe geleid dat de huidige leden van het arrestatieteam op een niveau werken dat eigenlijk gelijk is aan dat van het vroegere Bijzondere Bijstandsteam (BBT)."

De leden van dat BBT werkten intussen voor de speciale eenheden van de federale politie, maar werden nog steeds betaald door de politie van Antwerpen, zoals was afgesproken bij de integratie van het team in de federale politie. Die integratie moest er eigenlijk toe leiden dat er sneller speciale eenheden op het terrein aanwezig konden zijn in Antwerpen als dat nodig was.

"Maar omdat de SRT's door hun nieuwe opleidingsniveau ook steeds meer gelijkwaardige taken uitvoerden als de eenheden van de federale politie, daalde het aantal federale tussenkomsten in Antwerpen." De stad betaalde dus voor gelijkaardige teams die gelijkaardig werk deden. En omdat dat niet meer te verantwoorden was, werd besloten om niet meer te investeren in de federale eenheden.