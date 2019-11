Beatles-fotograaf Robert Freeman overleden, "een van onze lievelingsfotografen"

Robert Freeman maakte de platenhoezen van "With the Beatles" (1963), het tweede album waarop een schaduw valt over de gezichten van de groepsleden. Ook maakte hij de hoezen van "Beatles for sale" (1964), "Help!" (1965) en "Rubber soul" (1965).

"De mensen denken vaak dat de foto van "With the Beatles" (zie hieronder in tweet) een foto was die zorgvuldig in de studio is gemaakt. In werkelijkheid maakte Robert hem snel in de gang van een hotel waar we verbleven, en waar het natuurlijke licht uit de ramen aan het einde van de gang kwam. Ik denk dat het niet langer dan een halfuur heeft geduurd", zei McCartney.