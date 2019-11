Forse besparingen in de cultuursector, projectsubsidies met 60 procent omlaag

In de werkingssubsidies van cultuurinstellingen zoals KVS in Brussel, Toneelhuis in Antwerpen of NT Gent wordt een besparing van zes procent doorgevoerd. In uitzonderlijke gevallen wordt daar wel van afgeweken, met name bij de zeven erkende Vlaamse Kunstinstellingen - onder meer de Vooruit in Gent, deSingel in Antwerpen, de Ancienne Belgique in Brussel en het Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen) - waar de besparing op de subsidies beperkt wordt tot drie procent.