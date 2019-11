American Airlines en Southwest stellen de terugkeer van geplaagde Boeing 737 MAX-vliegtuigen uit tot maart

American Airlines, een van de grootste vliegmaatschappijen in de VS, heeft de terugkeer van de Boeing 737 MAX uitgesteld tot 5 maart. Oorspronkelijk zou het model op 3 december opnieuw in gebruik genomen worden, maar dat werd al uitgesteld tot 16 januari en nu schuift de maatschappij de terugkeer nog vooruit. Ook het kleinere Southwest houdt het op maart.