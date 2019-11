De Vlaamse zangeres Dana Winner stond vanavond in de Lotto Arena in Antwerpen om haar 30 jaar op de planken te vieren. Met ‘Op het dak van de wereld’ had ze in 1989 een eerste hit te pakken, 3 decennia heeft de zangeres zelfs fans in Brazilië en China, die vanavond ook niet mochten ontbreken. Dana Winner heeft overigens nog grote plannen: op 31 oktober 2020 zal ze in het Antwerpse Sportpaleis het beste van zichzelf geven.