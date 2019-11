Indiase heiligdom Ayodhya wordt toegekend aan hindoes, na lang aanslepend en bloedig conflict met moslims

Het conflict is in feite al negen eeuwen oud en gaat over de religieuze identiteit van India sinds de invallen van de moslims in de 12e eeuw. Ayodhya is heilig voor de hindoes omdat volgens hen hier een tempel stond voor Rama, de held die zijn ontvoerde vrouw Sita ging redden uit de klauwen van een demon in het bekende epos "Ramayana". Voor de hindoes is Rama een van de reïncarnaties van de god Vishnu.