Merkel bij herdenking in Berlijn: "Geen muur is zo hoog dat hij niet kan worden neergehaald"

Bondskanselier Angela Merkel sprak de genodigden toe in de Verzoeningskapel, op de plaats waar vroeger de "Todesstreifen" lag, de strook waar DDR-troepen burgers beschoten als ze die betraden zonder toestemming. "Ik herinner aan de mensen die aan deze muur gedood werden, terwijl ze de vrijheid zochten", zei Merkel. "Ik herinner ook aan de 75.000 mensen die gevangen werden genomen tijdens hun vlucht. Ik herinner aan de mensen die repressie ondervonden omdat hun familieleden waren gevlucht."

Merkel riep op om het verleden niet te vergeten. "De Muur is geschiedenis en leert ons: geen muur die mensen tegenhoudt en vrijheid belemmert is zo hoog of zo lang dat hij niet kan worden neergehaald", zei ze. Merkel riep Europa op om democratie en vrijheid te blijven verdedigen.