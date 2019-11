Opnieuw zeven doden bij betogingen in Irak

In oktober is er fel straatprotest losgebarsten in Irak, vooral van jongeren. De betogers klagen de corruptie aan, het gebrek aan jobs, en de beperkte toegang tot elektriciteit en schoon water in het olierijke land. De betogers willen ook het ontslag van de regering, de ontbinding van het parlement, en een hervorming van het politieke systeem. Dat systeem is van kracht sinds de Amerikaanse invasie in 2003. Bij het protest vielen al zeker 260 doden, zeggen mensenrechtengroepen.