Publieke gebouwen onvoldoende toegankelijk: geen enkel onderzocht gebouw voldoet aan de regels

Uit onderzoek blijkt nu dat de regels onvoldoende worden nageleefd. "De resultaten tonen aan dat de toegankelijkheidsverordening momenteel niet de gewenste impact heeft op de effectieve basistoegankelijkheid van nieuwe gebouwen of grondige renovaties", klinkt het.

In het onderzoek werden de bouwplannen van 148 projecten onder de loep genomen die de regels van de toegankelijkheidsverordening hadden moeten naleven. Maar slechts 10 van de 148 plannen voldeden, alle andere projecten hadden dus niet zomaar een vergunning mogen krijgen. Bovendien bleken er van die 10 gebouwen 8 niet in orde te zijn bij de uiteindelijke uitwerking van de plannen, 2 andere projecten waren nog niet voltooid. Met andere woorden: geen enkel afgewerkt project was in orde met de toegankelijkheidsverordening.

"In eerste instantie moet de controle en de handhaving beter", stelt Vlaams Parlementslid Maurits Van de Reyde (Open VLD). "Als regels niet worden gecontroleerd, is het verleidelijk om ze niet na te leven. In tweede instantie kan je ook nadenken of je toegankelijkheid kan opnemen in de non-discriminatiewetgeving. Dan maak je van toegankelijheid een recht dat je als minder mobiel persoon ook echt kan afdwingen."