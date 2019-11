Regeringsleiders reageren verheugd op vrijlating Lula

Ook in Cuba wordt de vrijlating van Lula "gevierd". "De bevolking viert de vrijlating van Lula, na 580 dagen van onterechte opsluiting. #LulaLibre", laat het Cubaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken weten op Twitter.



"Het Venezolaanse volk is gelukkig en verwelkomt de vrijlating van broeder Lula", klinkt het dan weer vanuit Venezuela. "Het is geweldig om Lula op straat te zien. Lula, de grote leider van Brazilië, de grote leider van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied", aldus president Nicolas Maduro in een televisietoespraak.

De 74-jarige Lula zat sinds april 2018 een gevangenisstraf uit omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn omdat Lula miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.