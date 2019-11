Regeringstroepen en separatisten trekken soldaten terug in Oost-Oekraïne

Volgens de Oekraïense president Zelenski, die van de beëindiging van de oorlog in het oosten van het land een prioriteit heeft gemaakt, staat niets een top nu nog in de weg. Maar het water tussen Rusland, dat de separatisten heimelijk steunt, en Kiev is nog diep. Mogelijk stelt Rusland toch nog extra voorwaarden om een top te laten plaatsvinden.