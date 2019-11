Bekroond bij ons, omstreden in thuisland: onlusten bij première "homofilm" in Georgië 

"And then we danced", sinds deze week ook bij ons in de zalen, is de Zweedse Oscarinzending. Maar met Zweden heeft het verhaal niets te maken. Regisseur Levan Akin is van Georgische komaf, en situeerde zijn debuutfilm helemaal in en rond Tbilisi. De film toont de romance tussen twee jonge mannelijke dansers uit de nationale volksdansgroep.