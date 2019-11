Tientallen actievoerders aan JD Sports in Luik na racistische uitlatingen uitbaatster

Sinds de verspreiding van de video werden al zeker twee winkels van de keten geplunderd en ook vandaag was het onrustig, ook al was de winkel zelf gesloten. Tientallen actievoerders drukten hun onvrede uit over de "negrofobie" waar mensen van Afrikaanse origine het slachtoffer van worden. De politie was massaal ter plaatse, maar alles bleef rustig.

Toevallig werd vandaag in het shoppingcentrum van Wijnegem een nieuwe winkel van JD Sports geopend. Ook daar was de politie in groten getale aanwezig, maar incidenten waren er niet.