Vrouw mogelijk verkracht in woonzorgcentrum in Brugge

Pablo Annys, de voorzitter van de koepel boven het woonzorgcentrum, bevestigt het verhaal: "Begin deze week heeft een dame met beginnende dementie ons gemeld dat ze verkracht was. We hebben onmiddellijk de politie gebeld, en hulp gezocht voor de dame. Ze is opgevangen door Slachtofferhulp. Daarnaast hebben we onze ouderenpsycholoog ingeschakeld om de familie en het personeel in te lichten en te begeleiden."

Meer details kan Annys niet geven. "Over de inhoud kan ik verder niet communiceren, het is nu aan het gerecht om de zaak te onderzoeken. Ik ben er zeker van dat ze de zaak heel au sérieux nemen. Ze hebben bijvoorbeeld alle beelden van onze bewakingscamera's meegenomen."

Of de mogelijke dader een medebewoner, een personeelslid of een buitenstaander is, is op dit ogenblik niet duidelijk. Het woonzorgcentrum neemt in elk geval maatregelen: "We zijn een open huis, maar we gaan nu strenger toezien op onze sluitingstijden, om ervoor te zorgen dat er geen ongewenste bezoekers binnen komen."