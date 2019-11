Vijf mensen opgepakt in Den Haag na geweld bij bijeenkomst tegen Zwarte Piet

De bijeenkomst van KOZP werd verstoord door voorstanders van Zwarte Piet die het pand wilden binnenkomen en ramen ingooiden. Ook werd een auto in de straat vernield. De politie kan nog niet zeggen tot welke groep de gearresteerde personen behoorden.

Volgens voorman Mitchell Esajas van KOZP waren er ongeveer zestig mensen, onder wie ook kinderen, aanwezig op de bijeenkomst toen opeens een groep van dertig tot veertig "Pro-Pieten" met vuurwerk het gebouw wilde binnendringen. Ze gooiden ramen in en vernielden volgens hem meerdere auto's.

In Nederland is er al jaren een hevige discussie over Zwarte Piet in zijn huidige vorm aan de gang. Hij is de knecht van kindervriend Sinterklaas. Tegenstanders spreken van "racisme". Voorstanders vechten voor het "in ere houden van een traditie".