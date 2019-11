120 vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Ieper

De vaten lagen op een kleine landweg die naar een oorlogsbegraafplaats leidt. De vaten waren overduidelijk gedumpt, samen met nog wat ander materiaal dat in brand werd gestoken. Een voorbijganger merkte dat op en sloeg alarm. De brandweer had de situatie snel onder controle. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de vaten weg te halen. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken welke restanten precies zijn achtergebleven in de vaten. De federale gerechtelijke politie is met een onderzoek gestart.