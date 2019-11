"Wat vannacht gebeurd is, kan het aanschijn van Europa grondig veranderen": zo begon het BRT-journaal 30 jaar geleden

Vanavond is het exact 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Een historische gebeurtenis die Europa dooreenschudde. Daags nadien stond het journaal van de BRT uiteraard grotendeels in het teken van de val van de Muur. Journaalanker Bavo Claes ontving in de studio toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens en journalist Geert Van Istendael bracht verslag uit vanuit Berlijn. Een nostalgische terugblik.