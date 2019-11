Nog meer hitte en wind op komst in Australië: "Bosbranden dreigen uit te breiden naar andere gebieden"

De voorbije nacht was het een beetje koeler, maar er is de volgende dagen opnieuw slecht weer op komst: hoge temperaturen, droogte en sterke wind, de ideale voedingsbodem om het vuur opnieuw aan te wakkeren en nieuwe branden te doen ontstaan. De brandweer waarschuwt dat het vuur in die omstandigheden zal uitbreiden en dat meer inwoners zullen worden getroffen, ook in dichter bevolkte gebieden in de richting van Sydney.

Premier Scott Morisson denkt eraan om de hulp van het leger in te roepen om de brandhaarden te bestrijden. "Het is nog niet voorbij", zei Morisson bij een bezoek aan een opvangcentrum in New South Wales. "Dinsdag wordt het nog moeilijker en niet alleen hier maar ook in het westen van Australië. "