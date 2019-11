Boliviaanse president Morales zwicht voor straatprotest en leger en neemt ontslag 

In Bolivia is het protest na de herverkiezing van Evo Morales dit weekend niet gaan liggen, integendeel. In verschillende steden kregen de betogers de steun van muitende politieagenten.

In de hoofdstad La Paz en in de steden Santa Cruz en Cochabamba stapten agenten mee op in de manifestaties. Ook bewakers van het presidentiële paleis in La Paz verlieten hun post.