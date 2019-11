Ex-preformateur Bourgeois: "Oplossingen PS slecht voor toekomst"; collega Demotte: "N-VA maakt er karikatuur van"

Volgens Bourgeois is de manier waarop beide politieke partijen de problemen in ons land willen oplossen, fundamenteel verschillend. In Vlaanderen is er rechts tot uiterst rechts gestemd, in Wallonië links tot uiterst links. "Een federale regering moet een programma hebben dat ons weghaalt uit de ellende waar we nu in zitten. We moeten een begroting in evenwicht krijgen, perspectief geven aan de Vlaming, aansluiting vinden met de noordelijke landen. Zij (PS, red.) zeggen: we gaan de hervormingen terugschroeven, de pensioenleeftijd moet naar beneden, we gaan minder werken per week voor hetzelfde loon, ... . Terwijl alle Vlaamse partijen (er zijn nuances bij) zeggen: we gaan besparen, minstens de groei beperken. Dat soort politiek kunnen we niet langer betalen."