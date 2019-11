Berucht café in Schipperskwartier verzegeld in kader van prostitutieonderzoek

Café 't Keteltje in de Oudemansstraat in Antwerpen is bij politie en gerecht al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De uitbater van het café zou dat mogelijk faciliteren. "Er loopt al een tijd een gerechtelijk onderzoek naar 'het houden van een huis van ontucht, onder meer ten aanzien van een kwetsbare persoon'. Hierop staan straffen tot vijftien jaar opsluiting", zegt het parket in een persmededeling.