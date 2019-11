Duizenden betogers tegen islamofobie in Frankrijk

Een vijftigtal organisaties en individuen hadden opgeroepen tot de betogingen in verschillende steden. Onder hen was het Collectief tegen Islamofobie (CCIF) in Frankrijk. Het CCIF heeft de naam dat het nauw aanleunt bij de Moslimbroederschap, die in het Westen als islamistisch beschouwd wordt. De betoging leidde daarom tot controverse bij onze zuiderburen.