Grondwaterstand nog altijd niet op peil, ondanks veel regen in oktober

Oktober was natter dan gemiddeld. Vooral in de eerste helft van de maand is er veel regen gevallen. Maar dus niet genoeg om de grondwaterspiegel weer op peil te krijgen. "De regen was goed gespreid en het heeft ook langdurig geregend. Dat is goed, en de grondwaterpeilen zijn zeker gestegen tegenover september," zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Maar we hebben een heel lange periode van droogte achter de rug en we hebben eigenlijk nog veel meer regen nodig."

En dat laat zich aflezen aan de meetpunten in Vlaanderen. Bij 35 procent van de meetpunten staat het grondwater "laag", bij 37 procent zelfs "zeer laag". Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg is dat het geval.

Ook al zijn er momenteel geen problemen met de watervoorziening en heeft de natuur in de winter veel minder water nodig, toch zou het nog een hele tijd flink moeten doorregenen, zegt Katrien Smet: "Niet af en toe een stortbui maar een langdurige regen. We moeten zorgen dat die voorraden aangevuld raken voor mocht er in het voorjaar of de zomer opnieuw zo'n droge periode aankomen."