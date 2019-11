Groot risico op CO-vergiftiging in 1 op de 10 gecontroleerde Vlaamse woningen: nieuwe campagne gelanceerd

Het blijkt het meest vastgestelde gebrek in woningen die de controleurs van het Vlaams agentschap Wonen bezoeken: gebreken of achterstallig onderhoud waardoor CO -of koolstofmonixide- kan vrijkomen in de woning. "In 1 op de 10 gecontroleerde woningen is er een ernstig risico. "Het probleem is bovendien ernstig genoeg om een woning ongeschikt te verklaren", zegt minister Diependaele.

CO is een kleurloos en reukloos gas dat erg gevaarlijk kan zijn. Het komt vrij bij onvolledige of slechte verbranding met open vlam, bijvoorbeeld bij een slecht onderhouden waterverwarmer of een kachel waarvan de schouw niet goed ventileert. Wie het inadement, merkt niet meteen iets onrustwekkends. Slachtoffers worden duizelig en misselijk, vaak zonder goed te beseffen waarom. Maar ze kunnen ook bewusteloos raken of zelfs sterven aan de vergiftiging. Elk jaar komen op die manier meer dan 500 Vlamingen in het ziekenhuis terecht.