Iraanse president Rouhani: "Nieuw olieveld ontdekt dat goed is voor 53 miljard vaten olie"

In het zuiden van Iran is een nieuw olieveld ontdekt dat goed zou zijn voor de productie van maar liefst 53 miljard vaten olie. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rouhani bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Iraanse stad Yazd. De economie van Iran is erg afhankelijk van de export van olie en wordt zwaar getroffen door Amerikaanse sancties.