Na Fortnite, nu de League of Legends-finale in Parijs: hoe gamen "big business" is geworden

Het is maar een game, en toch: de mensen die aan de finale in Parijs deelnemen, zijn allemaal professionals. Meer nog, ze zijn meer dan goed omringd. "Zij hebben er een voltijdse job van kunnen maken en spelen op topniveau, en verdienen goed hun brood. Ze wonen in een teamhuis, ze hebben een coach, een dokter, een kok, physical coach..." vertelt Leunens.

Al die mensen moeten ervoor zorgen dat ze zo optimaal mogelijk presteren, want het is intussen een miljoenenbusiness geworden, met ook miljoenen kijkers. "Vorig jaar werd de finale bekeken door een 30 à 40 miljoen kijkers, en in het stadion zaten dan ook nog eens 50.000 mensen. Over de hele wereld heb je dan ook nog eens viewing parties waarbij de mensen kijken op groot scherm in de bioscoop bijvoorbeeld. In Berlijn, waar een van de finaleteams vandaan komt, is er zo'n viewing party waar 3.000 mensen verwacht werden."

