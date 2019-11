Opnieuw protest tegen foie gras: activisten ketenen zich vast in Antwerpse supermarkt

In Antwerpen heeft de dierenrechtenorganisatie Animal Resistance actie gevoerd tegen de verkoop van foie gras, dat is leverpastei van eenden of ganzen. Een 15-tal activisten ketenden zich aan elkaar vast in een supermarkt op de Groenplaats. Ze klagen aan dat dieren mishandeld worden bij de productie van foie gras. Gisteren voerde dezelfde organisatie al actie bij een eendenkwekerij in West-Vlaanderen.