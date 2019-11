Prominente Russische Napoleon-expert verdacht van macabere moord op oud-studente

Oleg Sokolov (63) is bekend van een aantal boeken over de Franse generaal en keizer Napoleon. Hij werd vaak ingeschakeld als consulent bij historische films. In 2015 was hij in ons land voor de herdenking van de Slag bij Waterloo (1815).

Zijn werk leverde hem in 2003 de Franse onderscheiding Légion d' Honneur op. Hij was ook medewerker van het Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep), een wetenschappelijke instelling in Lyon opgericht door het gewezen uiterst-rechtse parlementslid Marion Maréchal, nichtje van Rassemblement National-boegbeeld Marine Le Pen. De instelling heeft al laten weten dat ze Sokolov aan de kant heeft gezet. "We hadden ons nooit kunnen voorstellen dat hij tot zo'n afschuwelijke daad in staat kon zijn", zo staat het in een mededeling.

In Rusland was Sokolov een drijvende kracht achter een beweging die historische reconstructies op het getouw zette. Zelf kroop hij meermaals in de huid van Napoleon, soms vergezeld door zijn oud-studente Jesjenko, met wie hij ook wetenschappelijke publicaties had geschreven.