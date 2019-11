Schakeljaar na aso "zinvol, maar geen mirakeloplossing" en "wie gaat dat organiseren?" 

Ook Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent, beaamt dit. "Wat in ons land vrij uniek is, is die vroege studiekeuze. Maar op je 18e doet het er niet meer toe welk diploma je precies hebt, want dan kan je -behalve arts en tandarts- in feite nog alles gaan studeren."

"In veel landen moet je vooraleer je aan bepaalde richtingen in het hoger onderwijs mag beginnen wel in het licht van je verdere studies examens afleggen", gaat De Bruyckere verder. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het secundair onderwijs voorbereidt op verder studeren. Nu zie je dat jongeren op jonge leeftijd al keuzes kunnen maken en dat daarna weer alles mogelijk wordt. Mogelijk is dat schakeljaar een oplossing om dit te compenseren."