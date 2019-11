Socialisten winnen in Spanje, maar halen geen meerderheid, uiterst rechtse Vox groeit en wordt derde partij 

Het politieke landschap blijft dus erg versnipperd en coalities aangaan is niet evident. Bovendien zijn er opnieuw veel stemmen naar kleinere partijen gegaan. Voor de verkiezingen hadden de leiders van de socialisten en de Partido Popular uitgesloten dat ze samen zouden regeren. De enige mogelijke meerderheid lijkt te bestaan uit een samengaan van de PSOE met Podemos en een aantal kleinere partijen of onafhankelijken.

De opkomst lag op 56,8 procent, bijna 4 procent lager dan eind april. Het was al de vierde keer in vier jaar dat de Spanjaarden konden gaan stemmen. Het parlement in Madrid telt 350 zitjes, voor een meerderheid zijn dus 176 zetels nodig.