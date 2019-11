Vlaams-Brusselse mediagroep BRUZZ moet het met 336.000 euro minder doen

"We hadden ons aan een besparing verwacht maar 6 procent is geen klein bier", zegt algemeen directeur Jo Mariens. De directie wil naar verluidt in alle geval gaan voor maximaal behoud van de werkgelegenheid en het behoud van de vijf media: website, radio, tv, het magazine en social media. Maar dat er geknipt en gevijld zal worden, staat vast. Er werken 63 vaste medewerkers en heel wat freelancers.