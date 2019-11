Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) ziet veel angst en woede over diversiteit: "Ik wil het vertrouwen herstellen"

Een van zijn werkpunten zal zijn om mensen met andere achtergronden weer te doen "samenleven", benadrukt hij. "Mensen die legaal in onze samenleving zijn, zijn ónze mensen, of ze nu Jan of Rachid heten. Maar je mag ook niet blind zijn voor het feit dat onze steden vaak een archipel zijn van monoculturele eilanden. Hoe doorbreken we dat? Hoe zorgen we dat we echt met elkaar samenleven? Mijn eerste bondgenoten, zo staat ook in mijn beleidsnota, zullen daar de lokale besturen zijn. Want integreren doe je niet in de Wetstraat, dat doe je in de dorpsstraat."