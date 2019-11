Voormalige Braziliaanse president Lula da Silva zet aanval in op Bolsonaro 

De huidige president Jair Bolsonaro liet in een reactie aan verslaggevers weten dat hij niet van plan is om gehoor te geven aan Lula. "We mogen geen ruimte geven om compromissen sluiten met een veroordeelde," liet Bolsonaro optekenen. Verder weigerde de huidige Braziliaanse president Lula da Silva bij naam te noemen en zei hij: "Laten we de schurk geen munitie geven. Hij is momenteel vrij, maar hij is nog altijd schuldig."

Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen om zich achter het programma van zijn regering te scharen. Daarin worden de overheidsuitgaven fel verminderd. In São Paulo kwamen veel aanhangers van Bolsonaro samen om te betogen tegen de vrijlating van ex-president Lula da Silva.