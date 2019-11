Minister Zuhal Demir (N-VA) bevestigt: "Vlaanderen zal doelstelling hernieuwbare energie tegen 2020 niet halen"

Demir focust zich nu naar eigen zeggen op 2030. Eind december moet België zijn definitief Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 aan Europa overmaken, waarin dus ook de engagementen van Vlaanderen opgenomen zullen zijn. In het Vlaamse Parlement zei Demir dat ze in december duidelijkheid zou brengen over het Vlaamse klimaatbeleid tegen 2030. Zaterdag klonk het dat het "eenvoudiger" moet zijn voor de Vlaming om zijn energie uit groene bronnen te halen. "Ik wil ook kijken naar welke stimuli wij willen nemen - fiscaal of in een andere vorm - om dat duwtje te geven zodat de Vlaming gebruikmaakt van hernieuwbare energie in het kader van renovaties."

In 2030 wil de Europese Unie 32 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat engagement is bindend, maar er wordt de individuele lidstaten wel geen landenspecifieke doelstelling meer opgelegd. Landen die de doelstelling voor 2020 missen, blijven er wel toe gebonden binnen het jaar bijkomende maatregelen te nemen.