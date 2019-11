35 Bezoekers Kravaalbos treden reglement "alleen wandelen" met de voeten en krijgen een proces-verbaal.

In een voormiddag tijd, op een zonnige zondag heeft Natuur en Bos samen met de politie 35 processen verbaal opgesteld tegen mensen die niet gewoon wandelden in het Kravaalbos, maar die er met de mountainbike door reden, of per paard, of die de hond lieten los lopen. Er was ook iemand paddenstoelen aan het plukken en dat mag in geen enkel bos in Vlaanderen.

Het Kravaalbos op het grondgebied van Aalst (Meldert), Opwijk en Asse is bekend voor de boshyacinten die er in het voorjaar bloeien. Het is een bos bedoeld voor wandelrecreatie en dat staat ook zo aangeduid zegt boswachter Reinhart Cromphout. Maar ondanks de borden dat je er niet met de fiets door mag, of per paard en ook niet motoren of quads, moet de boswachter herhaaldelijk bezoekers aanspreken die zich niet aan de regels houden.

Streng zijn is nodig

"35 overtredingen in 1 voormiddag tijd, dat vinden wij erg jammer," zegt de boswachter. "Aan elke ingang, aan het kleinste pad, aan elke dreef staan borden die tonen wat wel en niet toegelaten is." Hij benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om de bezoekers op stang te jagen, maar dat het noodzakelijk is voor het behoud van het bos. Daarom hebben de politie en Natuur en Bos deze controleactie gehouden.

Wandelen

Het bos is niet bestand tegen andere recreatie dan wandelen,legt de boswachter uit. "De paden zijn heel smal en het is een specifieke bodem die heel drassig is. Als je er andere recreatie toelaat, zoals mountainbiken of paardrijden, dan worden de paden modderpaden, wordt de grond kapot gereden en kan je er niet meer op een normale manier wandelen."

Honden aan de leiband

Veel mensen laten de hond los lopen, maar dat mag niet om verschillende redenen: "het is niet aangenaam voor wandelaars zonder hond, als je bijvoorbeeld kleine kindjes bij hebt. Maar los daarvan, de honden die los lopen gaan van de paden af en laten een geurspoor achter. Dat kan reemoeders van de wijs brengen waardoor ze hun jong achterlaten."

De boswachter sluit niet uit dat er in de toekomst nog controleacties komen.