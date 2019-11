600.000 munten verkocht voor In Flanders Fields Museum Ieper

Het In Flanders Fields Museum in Ieper (IFFM) heeft 600.000 herdenkingsmunten verkocht. Voorlopig brengt de verkoop zo'n 80.000 euro op voor het museum. Ze gaan dat geld investeren in een vernieuwing van de bestaande tentoonstelling die je nu kan zien in het museum.

Munt slaan uit herdenkingsmunten?

Het gaat om een eerste commerciële samenwerking voor het museum. "Het mocht geen louter commercieel product worden, waar het museum zijn naam aan koppelde", zegt Peter Slosse, diensthoofd Toerisme en zakelijk leider IFFM. " "Vlaanderen vraagt om private middelen te zoeken naast de overheidsfinanciering, die ontoereikend is om de werking te kunnen dragen. We mogen geen winst nastreven, maar extra private middelen zijn welkom om het financiële plaatje rond te krijgen. Dit is nu voor het eerst gebeurd, met succes. We staan open voor gelijkaardige initiatieven om ons museum naar een hoger niveau te tillen. Elk voorstel wordt even kritisch bekeken."

9 munten met afbeeldingen

De munten tonen onder meer de Menenpoort, het kerstbestand, een soldaat vlak voor hij gefusilleerd wordt en de oorlog te land, ter zee en in de lucht. De 9 munten werden ontworpen door de Britse kunstenaar Paul Day.

Het museum werkte daarvoor samen met het Belgisch Munthuis. Voor Jorn Posthuma van dat munthuis is het de mooiste speciale muntenreeks ooit: "De cheque aan het museum is een voorlopig bedrag, want de verkoop in binnen- en buitenland loopt nog tot het einde van dit jaar. We hopen de samenwerking te verlengen met minstens nog een jaar."