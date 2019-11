700 cannabisplanten ontdekt in Puurs-Sint-Amands

Omdat er genoeg getuigenissen waren van omwonenden, besloten de speurders een huiszoeking te doen. Twee personen die aanwezig waren, werden opgepakt en later aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om een man van 23 en één van 29, allebei uit Antwerpen. Morgen verschijnen ze voor de raadkamer. Dan weten ze of ze nog langer in de cel moeten blijven of niet.

De speurders troffen op het terrein een soort kippenhok aan, waarin via een valdeur en een ladder toegang kon verkregen worden tot een kelder. In die kelder waren bij een eerste schatting ongeveer 700 cannabisplanten aanwezig.