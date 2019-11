Actrice Paula Sleyp (oma Paula uit "Sesamstraat") is overleden

"Zij was een collega van het eerste uur van mij", zegt Alice Toen (95), die zelf nog steeds acteert. "Wij hebben samen in 1956 vanuit de klas van Luc Philips het Mechels Miniatuurtheater gesticht. Wij hebben zoveel samen gespeeld in Mechelen en daarna in het Nederlands Kamertoneel in Antwerpen. Paula had een ongelofelijk gevoel voor humor. Ze was een heel goeie actrice. Ik ben ook vaak bij haar ouders blijven logeren nadat we tot een stuk in de nacht gerepeteerd hadden. De pa van Paula zette dan onze slofjes klaar. Ik heb daar de mooiste herinneringen aan."