Asielcentrum in Dormaal: "We zijn op onze hoede na de brand in Bilzen"

Burgemeester Bouwdewijn Herbots is op zijn hoede nadat er in Bilzen een woonzorgcentrum, waar een tijdelijk asielcentrum was gepland, zondagnacht in brand werd gestoken. “Het is hout vasthouden dat het hier niet gebeurt. Samen met de politie en enkele buurtbewoners houden we alles in het oog. Als er bijvoorbeeld verontrustende berichten op sociale media verschijnen dan houden onze politieploegen alles toch wat meer in de gaten in Dormaal.”

Op de eerste plaats hoopt burgemeester Herbots dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt om een gebeurtenis zoals in Bilzen te vermijden. “Zoiets helpt ons geen stap vooruit. We staan voor enorme uitdagingen of je nu voor of tegen de komst van het centrum bent. We hebben een stuurgroep opgericht mét de buurtbewoners en proberen op een constructieve manier om te gaan met de situatie.”