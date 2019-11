Beperkt gevaar voor asbest na brand in loods in Stekene

Bij een zware brand in een loods in Stekene is in de nacht van zondag op maandag asbest vrijgekomen. De loods was vroeger het magazijn van een firma, maar werd nu gebruikt door jongeren die er aan bromfietsen en auto's sleutelden. Er lagen heel wat brandbare stoffen en het vuur verspreidde zich zeer snel.

Het dak van de loods bestond uit asbestplaten. De expert van de brandweer en de milieuambtenaar hebben bekeken waar het asbest is terecht gekomen. Dat is in een beperkte omgeving, zegt burgemeester Stany De Rechter. "Er staan nogal wat bomen in de omgeving van de loods en die hebben ervoor gezorgd dat de verspreiding dichtbij bleef. De mensen krijgen de raad dat als ze stukjes asbestplaat vinden, dat die veilig naar het containerpark kunnen worden gebracht."

De milieuambtenaar zal de omwonenden waarschuwen en informatie bezorgen over waar ze moeten op letten.