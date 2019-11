Politie bevestigt kwaad opzet bij brand in toekomstig asielcentrum in Bilzen 

In Bilzen is er veel protest sinds het nieuws van de komst van het opvangcentrum. Spandoeken aan de huizen laten weinig aan de verbeelding over en er is ook al tegen het centrum betoogd.

Of het asielcentrum, dat 140 mensen zou opvangen, in december nog kan opengaan, kan Sauwens niet zeggen. "Ik denk het niet, het dak is zwaar beschadigd. Maar de beslissing ligt bij de eigenaars, het Rode Kruis en Fedasil", klinkt het.