Vernieuwde Boekenbeurs trekt 3.000 bezoekers meer dan vorig jaar: "Verdergaan op ingeslagen weg"

Bobelyn ziet nog meer redenen om te tevreden zijn: de kinder- en de jeugdboeken vielen goed in de smaak - zo was er een Kinderboekenzone opgesteld, waarbij muren tussen standhouders wegvielen - en zowel de fictie als de non-fictie hebben hoog gescoord. "De perceptie dat het altijd een "kookbeurs" was (met vooral succes voor de kookboeken, red.), is nu gecounterd door de evaluatie die uit de enquête is gekomen. En daar zijn we blij mee."

In het algemeen is de verkoop goed geweest, zegt Bobelyn: "De standhouders met wie ik heb gesproken, zijn enthousiast. De meesten zagen hun verwachtingen ingelost, of zitten zelfs boven hun target. De bezoekers hebben heel gericht en goed gekocht."