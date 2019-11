Brexitpartij komt bij Britse verkiezingen niet op tegen Conservatieve parlementsleden

De druk op Farage om niet op te komen in de districten waar de Conservatieven sterk staan, was zeer hoog geworden. Had hij ook daar Johnson bestreden, dan riskeerde hij de schuld in de schoenen geschoven te krijgen van een mogelijke verkiezingsoverwinning van Labour. Nu concentreert hij zich dus op de 333 zetels die momenteel in handen zijn van Labour, de Lib-Dems of een andere oppositiepartij. Maar omdat de Tories ook daar zetels willen winnen, is de strategie van Farage niet zonder risico voor het realiseren van de brexit.