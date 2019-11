"Duidelijke keuze voor Vlaamse identiteit": in deze cultuur wil Jan Jambon (N-VA) wél investeren

"Kijk ook bijvoorbeeld naar het beleid rond de Vlaamse meesters", zegt Schramme. Die ziet Jambon als "het uithangbord van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft", en wil hij meer in het buitenland aanprijzen. In 2020 wordt daarvoor schilder Jan Van Eyck speciaal in de kijker gezet.

De beleidsnota voor Toerisme vermeldt dan weer dat privéinitiatieven extra geld kunnen krijgen als ze de Vlaamse meesters in het buitenland aanprijzen. Daar worden opvallend genoeg de stichtingen van kunstverzamelaars Fernand Huts en Axel Vervoordt expliciet vernoemd. Jambon wil bovendien bekijken of er een private "Topstukkenstichting" kan komen.

Als zulke Vlaamse topstukken worden gerestaureerd of opgekocht, gebeurt dat via een zogenoemd topstukkenfonds. Daar kan volgend jaar maximaal 1,6 miljoen extra naartoe gaan, al is dat nog niet definitief beslist. "Die batterij ligt klaar, maar we weten nog niet hoe ver we ze gaan opladen, en wanneer", zegt het kabinet.

"En dan heb je nog dat Vlaams museum, over onze geschiedenis en cultuur, een ophefmakend voorstel in besparingstijden", zegt Schramme. Ook daarvoor zijn nog geen budgetten in de begroting ingeschreven.