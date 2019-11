De vaststelling van de Spaanse verkiezingen: "Spanje is niet immuun voor opkomst van uiterst rechts"

Een van de belangrijkste vaststellingen van die stembusgang is het resultaat van Vox, de uiterst rechtse partij haalt 52 zetels. "Vox wordt de derde partij amper zes maanden nadat ze voor het eerst het parlement is binnengekomen", zegt VRT-journalist Mieke Strynckx vanuit Spanje. "De partij verdubbelt haar zetels."

Wat zijn de verklaringen? "Voor een deel speelt de Catalaanse kwestie een rol", stelt Mieke Strynckx. "Je hebt die onrust gehad en sindsdien is Vox beginnen te stijgen in de peilingen. Vox heeft daarvan geprofiteerd om zich flink te profileren. Maar het viel me gisteren bij de stembureaus in Madrid toch op dat dat voor veel Vox-stemmers eigenlijk helemaal niet doorslaggevend was."

"Iemand zei me dat hij de boel gewoon eens flink wou dooreenschudden. Misschien is die stem voor Vox dus ook een protest tegen de politieke blokkering. Je hebt natuurlijk ook de algemene verrechtsing in Europa. Misschien speelt ook de invloed van Facebookcampagnes, zeker bij jongeren. En je hebt ook de migratiekwestie."