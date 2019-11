Bekijk: Einde Eerste Wereldoorlog traditioneel herdacht met Last Post in Ieper

Aan de Menenpoort in Ieper is het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, vandaag 101 jaar geleden. Dat gebeurde onder meer met het blazen van de Last Post. Het was de 31.586e keer dat de Last Post werd gespeeld onder de Menenpoort, ter herdenking van de gesneuvelden. Deze Wapenstilstand is de eerste sinds de grootschalige herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I de afgelopen jaren. Er was opvallend minder volk aanwezig, ook vanuit de nationale politiek waren er weinig tot geen vertegenwoordigers.